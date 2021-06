Prosegue a gonfie vele la nostra iniziativa “Simpatiche Zampette” e continuano i regali per i nostri lettori: dopo l’album di disegni da colorare, questa settimana, a partire da oggi, sabato 19 giugno, con il Giornale di Cantù, Giornale di Erba e Giornale di Olgiate arrivano gratis gli originali stickers adesivi, ovviamente a tema pet, da attaccare dove volete.

Da oggi originali stickers in regalo coi nostri settimanali

Questa settimana vi regaliamo dolci e divertenti stickers che si potranno staccare e riattaccare per personalizzare in modo simpatico diari, quaderni, disegni e perfino cucce e ciotole. Un modo originale per giocare insieme ai nostri cuccioli e portarli sempre con noi. Cani e gatti in pose scherzose e affettuose, che potrete appiccicare dove volete. Un altro regalo per i nostri lettori realizzato grazie alla collaborazione di Monge - la più importante realtà produttiva e industriale italiana nel settore degli alimenti per cani e gatti, con sede a Monasterolo di Savigliano in provincia di Cuneo.

Continua “Simpatiche Zampette”, mandateci le vostre foto

La nostra iniziativa “Simpatiche Zampette” prosegue a gonfie vele, con la raccolta delle foto degli amici animali dei nostri lettori. Vedere dolci e divertenti scatti dei vostri amici a quattro zampe sul nostro giornale è molto semplice: basta andare sul portale www.simpatichezampette.it, scegliere la nostra testata e caricare la foto che ritrae i vostri simpatici musetti. Oppure inviate tutto via WhatsApp. Per il Giornale di Cantù al numero 3316227369, per il Giornale di Erba via WhatsApp al numero della community del nostro giornale 3501624466 mentre per il Giornale di Olgiate al numero 3505267667.

Ricordiamo che le più belle immagini scelte dalla redazione verranno anche pubblicate sullo speciale magazine “Simpatiche Zampette” che verrà allegato gratuitamente col giornale nella quarta settimana di giugno. E dove troverete anche tante informazioni utili e notizie curiose.