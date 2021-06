In regalo con Giornale di Cantù, Giornale di Erba e Giornale di Olgiate un magazine tutto dedicato ai nostri amici animali

Questa settimana, in regalo per i lettori dei nostri settimanali Giornale di Cantù, Giornale di Erba e Giornale di Olgiate, arriva un nuovo magazine dedicato agli amanti degli animali. Notizie utili e interessanti curiosità su cani, gatti, coniglietti, pappagalli, criceti, pesciolini e tanti altri piccoli amici. E una selezione delle foto più belle ed emozionanti che avete inviato alla redazione in queste settimane.

Un altro regalo esclusivo per i lettori dei nostri settimanali Giornale di Cantù, Giornale di Erba e Giornale di Olgiate, dopo l’album da colorare e gli stickers adesivi, realizzato grazie alla collaborazione di Monge, la più importante azienda italiana nel settore degli alimenti per cani e gatti, con sede a Monasterolo di Savigliano in provincia di Cuneo.

Sulla rivista “Simpatiche Zampette” gli amanti degli animali potranno trovare consigli sulla loro alimentazione, sulla cura del loro aspetto - a partire dalla toelettatura, sui giochi più adatti per farli divertire, su come scegliere il veterinario. E con l’arrivo dell’estate, non possono mancare idee e suggerimenti per passare le vacanze insieme ai nostri 4 zampe. Ma non ci siamo dimenticati degli altri nostri piccoli amici: ad esempio scoprirete come prendersi cura di un coniglio, come realizzare l’acquario perfetto o far parlare dei coloratissimi pappagallini.