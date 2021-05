Fai gli auguri alla tua mamma: ultimi giorni per mandarci il tuo messaggio!

Tanti Auguri Mamma, settimana prossima arrivano i vostri messaggi! Segnatevi la data: sabato 8 maggio sul Giornale di Cantù, Giornale di Erba e Giornale di Olgiate saranno pubblicati tutti i pensieri di auguri con foto e disegni che ci avete mandato.

Vogliamo ringraziare tutti i lettori che hanno voluto partecipare per rendere questa festa ancora più speciale: figli, papà e pure le scuole, che hanno deciso anche quest’anno di aiutarci nel raccogliere i messaggi. Il nostro auspicio è quello di far gioire le mamme vedendo nero su bianco l’amore dei propri figli e senza i nostri lettori ovviamente non ci saremmo riusciti.

E per questa edizione abbiamo trovato il supporto anche di importanti partner che hanno reso possibile realizzare la nostra iniziativa, riconoscendone il valore: il patrocinio di Regione Lombardia e la sponsorizzazione di leBebé gioielli poi Centro commerciale Mirabello, partner locale del Giornale di Cantù, Studio Dentistico Luca Ferrari, partner locale del Giornale di Olgiate, Doppiozero di Albese con Cassano, Albavilla e Cesana Brianza, partner locale per il Giornale di Erba.

Con “Tanti Auguri Mamma” il nostro gruppo editoriale Netweek da molti anni celebra questa ricorrenza, per ricordarci quanto siano importanti le mamme, per tutto quello che hanno fatto e fanno per propri figli. Un ruolo fondamentale per le famiglie e per le nostre comunità, di cui noi raccontiamo la vita. E pertanto ci sembra un bellissimo modo di festeggiare dedicare le nostre pagine a tutte le mamme.

Il nostro è un dono semplice ma originale, oltre che gratuito. Comunque, per chi vuole arrivare alla festa del 9 maggio ben preparato, diamo qualche consiglio per trovare la giusta idea regalo e fare ancora più felice la mamma.

Ecco in anteprima uno dei tanti messaggi di auguri che ci sono arrivati, utilizzando uno dei disegni che vi abbiamo regalato con l’album “Disegna e colora per la tua mamma”.

Idee regalo per tutti i gusti

Certamente trovare il regalo giusto, che sia originale e comunichi tutto il nostro amore, non è sempre facile. Il dono perfetto deve sicuramente rispondere ai gusti e alle passioni della nostra mamma. E le possibilità sono tante, per tutti i gusti e tutte le tasche.

Partiamo dai classici fiori, sempre piacevoli da ricevere. Potrebbe essere una bella variante regalare una bella pianta, che così può restare a testimoniare il nostro affetto e portare un tocco di colore alla casa. Un’altra idea potrebbe essere quella di valorizzare la foto o il disegno che ci avete mandato e quindi perché non una bella cornice per tenerli sempre in bella vista?

Se la mamma è un’accanita lettrice su può puntare su un buon libro, un classico o una novità. Oppure si può virare su scelte più tecnologiche, come un lettore e-book. E sempre sul versante digitale per le mamme più geek si può pensare a uno smartwatch.

Per le amanti del tè a colazione o della tisana serale un must assoluto potrebbe essere una tazza raffinata o simpatica, ma sempre molto utile. E per restate nell’ambiente della cucina, se la mamma ama cimentarsi ai fornelli o preparare dolci, tantissime sono le idee regalo, dagli utensili più classici agli elettrodomestici più tecnologici. Se i dolci sono la sua piccola dipendenza ma si preferisce averli già belli e pronti, va benissimo anche una scatola di cioccolatini assortiti e ricercati.

Fra le idee regalo classiche e originali non possono certamente mancare gli accessori moda: possiamo scegliere fra borse, foulard, pochette per tenere in ordine la borsa o nuovi prodotti per il makeup. E legandoci a quest’ultima proposta, per le mamme più attente alla bellezza e alla cura di sé, si può spaziare dai trucchi alle creme fino a bagni schiuma rilassanti e profumati.

Chiudiamo con un regalo intramontabile, capace di fare felice qualsiasi mamma: un gioiello! E certamente il nostro partner leBebé è in grado di offrire un’ampia gamma di bellissimi oggetti preziosi. Il concept cui si ispirano tutte le creazioni è molto semplice e, contemporaneamente, straordinario: i gioielli diventano un mezzo per comunicare i propri sentimenti. Il primo prodotto lanciato, oggi diventato “iconico”, è il famoso – e tanto apprezzato – ciondolo a forma stilizzata di maschietto o femminuccia che, nel tempo, è stato declinato in anelli, bracciali e orecchini. Tutti i gioielli leBebé sono interamente realizzati in Italia con materiali di altissima qualità: oro 9 e 18 carati, argento sterling (925% nichel free), diamanti.