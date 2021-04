LeBebé gioielli festeggia tutte le mamme insieme a noi

“Tanti Auguri Mamma” quest’anno ha un partner d’eccezione: leBebé gioielli. Un celebre brand di gioielleria ha scelto di accompagnare la nostra storica iniziativa dedicata alla Festa della mamma. Abbiamo intervistato il direttore Marketing & Sales di leBebé gioielli, Andrea Pennacchioni, per conoscere lo speciale legame tra questo marchio di prestigio e le donne.

LeBebé gioielli sostiene “Tanti Auguri Mamma”

Cosa vi ha spinto a questa scelta?

«La “Mamma” storicamente rappresenta il primo target di riferimento di leBebé gioielli, questo grazie al nostro prodotto iconico che è stato accolto dal mercato con uno straordinario successo: il ciondolo con la sagoma bimbo e bimba in oro giallo, bianco o rosa. Il gioiello è diventato rapidamente il regalo ideale per tutte le neo mamme per celebrare simbolicamente la nascita del proprio bimbo o bimba. Tutto è cominciato nel 2007, dall’idea creativa e imprenditoriale dei fratelli Paolo, Fabrizio e Mariana Verde, titolari di Lucebianca e terza generazione di una storica famiglia napoletana che iniziò l’attività negli Anni ‘40 in un piccolo laboratorio di oreficeria situato nel Borgo degli Orefici, l’antica zona orafa di Napoli».

Il rapporto tra leBebé e le mamme è molto forte ancora oggi?

«In questi 14 anni sono stati fatti importanti passi in avanti che hanno consolidato ulteriormente il rapporto tra leBebè e le mamme: le sagome bimba e bimbo sono state declinate in ciondoli di diverse dimensioni e materiali, in bracciali, orecchini e come decorazione di anelli. È anche stata creata una linea dedicata alle donne in attesa, I Suonamore, un ciondolo, con una lunga collana, che diventa il compagno prezioso delle future mamme: appoggiandolo delicatamente sul pancione, diffonde un suono che crea una speciale intimità con il bimbo, oltre ad essere un oggetto di buon auspicio».

La vostra storia è legata alla figura della mamma, ma oggi leBebé sta cambiando la propria immagine e quindi il pubblico di riferimento?

«Ad inizio 2020 abbiamo intrapreso un’operazione di “rifocalizzazione” del nostro brand che ha l’obiettivo di ampliare il target di riferimento: oltre alle mamme, che rappresentano il nostro pubblico primario, vogliamo parlare al mondo delle donne che affrontano la vita con gioia e passione e desiderano esprimere le loro emozioni. A livello di prodotto abbiamo razionalizzato e snellito il catalogo e stiamo investendo su giovani designer per creare nuovi prodotti che possano essere apprezzati da un pubblico femminile più ampio. Potremmo dire che leBebé offre una gamma di gioielli, veri, per tutte le tasche e per gusti diversi? Ma come un nostro lettore può scoprire e acquistare le vostre creazioni? Tutte le nostre creazioni, rigorosamente made in Italy, sono presenti sul nostro shop online www.lebebeshop.com, oltre ad essere in vendita presso i migliori rivenditori sull’intero territorio nazionale. Proponiamo collezioni di differenti fasce di prezzo e materiali: da quelle più preziose, in oro 18 carati e pavé di diamanti, a quelle in oro 9 carati, fino all’argento. Queste ultime sono dedicate principalmente ad un pubblico più giovane».

Un’attenzione particolare al mondo femminile, che volete declinare anche con progetti di responsabilità sociale d’impresa?

«Quello femminile è il nostro pubblico e riteniamo sia nostro dovere sviluppare progetti e partnership che abbiano l’obiettivo di aiutare e sostenere le donne. Stiamo valutando per il prossimo autunno un’operazione rivolta alla tutela delle donne: oltre a promuovere la causa, la sosterremo anche economicamente. Per l’occasione svilupperemo un gioiello, con il cui ricavato contribuiremo al sostegno dell’associazione che ci affiancherà».

Già in passato avete messo in campo partnership con obiettivi sociali, come quello con Treedom: di cosa si tratta?

«La partnership con Treedom – la prima piattaforma web al mondo per piantare alberi a distanza – è nata 3 anni fa con la creazione della prima foresta leBebé in Camerun composta di 200 alberi di cacao. Lo scorso mese è nata la nostra seconda foresta, che conta 200 alberi da frutto: questa volta abbiamo scelto il Kenya, in quanto in questo territorio è possibile sviluppare progetti agro-forestali su piccola scala coinvolgendo gruppi di donne, supportandone così l’emancipazione e l’indipendenza. Con questo progetto possiamo contribuire sia in termini di salvaguardia ambientale, sia nei confronti delle donne che vivono in questi Paesi: vengono coinvolte nell’attività quotidiana di piantumazione e cura degli alberi, e successivamente potranno vendere il raccolto della foresta ed avere, pertanto, una fonte di reddito. Riteniamo che la tutela del pianeta sia un valore assoluto e che ogni individuo o azienda debbano fare la loro parte».

Per la ricorrenza, leBebé dedica alle donne un fiore ricco d’amore

Un amore incondizionato che germoglia in quei nove mesi di profonda intimità, fatti di curiosità, paure e gioie immense, e che si rafforza strada facendo grazie al legame che unirà la mamma al suo bebé, per tutta la vita…

LeBebé gioielli vanta un rapporto particolare con tutte le mamme: il primo prodotto presentato al mercato 14 anni fa, alla nascita del brand, è diventato subito un must have per le neo mamme italiane. Il ciondolo con la sagoma bimbo e bimba in oro giallo, bianco o rosa – eletto poi prodotto iconico – è, infatti, diventato rapidamente il regalo ideale per celebrare simbolicamente la nascita del proprio bimbo o della propria bimba.

E’ il charm a forma di fiore la creazione scelta da leBebé gioielli per celebrare la ricorrenza della Festa della Mamma: personalizzato sul retro dalla dedica “Grazie mamma” e dal cuoricino inciso, rappresenta il dono ideale per raccontare il proprio affetto, andando inoltre ad arricchire la collezione di charm o ad impreziosire il bracciale della linea “Lock Your Love”, in argento e oro rosa.

Per celebrare la ricorrenza, sentita in modo molto affettuoso a qualsiasi età, leBebé gioielli ha inoltre identificato diverse creazioni ancora più preziose, in cui l’iconica sagoma bimba, con il suo design minimal e le sue linee essenziali, diventa protagonista.

E così la gioia di vivere, la dolcezza e la forza dell’universo femminile prendono forma ne “I Pavé Mini”, i ciondoli in oro giallo, bianco e rosa e pavé di diamanti che daranno un tocco di luce e raffinatezza alla quotidianità di ogni mamma. Un simbolo che rappresenta le emozioni e gli attimi più importanti della vita di chi lo indossa.

Sempre la sagoma bimba è il leitmotive dell’anello “I Girocuore” proposto dall’azienda per la Festa della Mamma: il simbolo iconico, in oro bianco e pavé di diamanti, è circondato da due cuori in oro rosa, a sottolineare un messaggio di amore, stima e riconoscenza.

Tutte le proposte sono in vendita presso i migliori rivenditori e tramite la boutique online, www.lebebeshop.com.