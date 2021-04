Tanti Auguri Mamma: questa settimana in regalo l’album da colorare

Eccolo! Per l’iniziativa “Tanti Auguri Mamma” questa settimana vi regaliamo il bellissimo album “Disegna e colora per la tua mamma”: disegni da completare, mandala e frasi da colorare per aiutare a esprimere quello che proviamo e vogliamo dire alla nostra mamma.

In regalo “Disegna e colora per la tua mamma”

Tradizionalmente, per la Festa della mamma i bambini si cimentano nella preparazione di lavoretti e regali fatti con le proprie mani: originali biglietti di auguri; fiori di stoffa, carta o plastica riciclata; segnalibri con tanti cuori; porta oggetti o portagioie colorati e fantasiosi; artistici vasetti per le piante; collane realizzate con i più svariati materiali; porta foto unici; semplici ma affettuosi disegni. E in questo le scuole sono sempre state di grande aiuto e sostegno.

Quest’anno anche noi diamo un piccolo contributo: infatti, insieme ai nostri settimanali troverete il nostro album “Disegna e colora per la tua mamma”, con immagini da completare, mandala e frasi da colorare. Ma si può dare pieno sfogo alla propria creatività, usando matite, pennarelli, pastelli, ma anche glitter, tempere e acquarelli, e decorandoli con qualsiasi cosa vogliamo e soprattutto possa piacere alla mamma.

Tanti Auguri Mamma: mandateci i vostri auguri

Avete già pensato al regalo per la vostra mamma? La festa del 9 maggio si avvicina e noi vi diamo l’occasione per farle un dono semplice ma originale. Magari la mamma sa che le vogliamo bene, ma vederlo scritto sul giornale è una bella conferma, che può riempire di gioia il suo cuore. Quindi non perdete tempo e mandateci entro il 2 maggio i vostri auguri speciali.

Con Tanti Auguri Mamma il nostro giornale vuole festeggiare con i suoi lettori questa ricorrenza importante. Scegliete o scattate una foto con la mamma, oppure dedicatele un bellissimo disegno, magari utilizzando quelli che vi regaliamo proprio questa settimana, e scrivete il vostro messaggio di affetto e gratitudine. Poi mandateci tutto attraverso il sito www.tantiaugurimamma.it o o via whatsapp per il Giornale di Cantù al numero 3316227369, per il Giornale di Erba via WhatsApp al numero della community del nostro giornale 3501624466 mentre per il Giornale di Olgiate al numero 3505267667. E poi vedrete tutto pubblicato sul giornale in edicola dall’8 maggio.

L’invito a partecipare è aperto anche alle scuole dell’infanzia e primarie del nostro territorio. Carissimi insegnati ed educatori raccogliete gli auguri dei vostri alunni e inviateceli via mail in redazione.

“Tanti Auguri Mamma” è un’iniziativa storica del nostro gruppo editoriale Netweek, che ha sempre riscosso grande successo. Oltre che il supporto di partner di eccezione. Regione Lombardia conferma, come negli anni passati, il suo patrocinio mentre per la prima volta leBebé gioielli, famoso brand di oggetti preziosi, che nasce con un occhio di riguardo proprio per le mamme, ha deciso di supportare il progetto. Inoltre l’iniziativa è stata resa possibile dal Centro Commerciale Mirabello per il Giornale di Cantù, dallo Studio dentistico Luca Ferrari per il Giornale di Olgiate e da Doppiozero di Albese con Cassano, Albavilla e Cesana Brianza per il Giornale di Erba.