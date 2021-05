Tanti Auguri Mamma: tutti i messaggi sul Giornale di Cantù, Giornale di Erba e Giornale di Olgiate

Domenica 9 maggio celebreremo la Festa della Mamma ma già da oggi, sabato 8 maggio 2021, saranno tante le mamme che si commuoveranno leggendo i dolci pensieri che i loro figli hanno dedicato loro. Come? Basterà sfogliare il Giornale di Cantù, Giornale di Eba e Giornale di Olgiate in edicola per essere travolti da una vera e propria valanga di tenerezza.

Tanti Auguri Mamma: tutti i messaggi sui nostri settimanali

Anche quest’anno, infatti, Giornale di Cantù, Giornale di Erba e Giornale di Olgiate, con il patrocinio di Regione Lombardia e grazie al sostegno di leBebé gioielli, Centro commerciale Mirabello, partner locale del Giornale di Cantù, Studio Dentistico Luca Ferrari, partner locale del Giornale di Olgiate, Doppiozero di Albese con Cassano, Albavilla e Cesana Brianza, partner locale per il Giornale di Erba, hanno voluto celebrare degnamente tutte le madri con la tradizionale iniziativa “Tanti Auguri Mamma”.

Tanti pensieri, foto e disegni, che testimoniano amore puro, incondizionato, disarmante da parte di figli, grandi e piccoli, dei nostri territori, he hanno voluto dedicare alle loro mamme e che sono inseriti un un bellissimo speciale che trovate in edicola insieme al vostro settimanale.

Ringraziamo le famiglie e le scuole che si sono mobilitate per la buona riuscita di un momento importante per tutti e anche per il nostro giornale. Non perdete questo numero in edicola e facciamo insieme tanti auguri a tutte le mamme!