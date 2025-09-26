Auguri di cuore ai nostri super nonni: festeggiateli con noi!

Anche quest’anno vogliamo festeggiare i nonni insieme ai nostri lettori: mandateci una foto.

“Tanti auguri Nonni”

“Tanti Auguri Nonni” è l’iniziativa che il nostro gruppo editoriale Netweek dedica da anni a tutti coloro che desiderano dimostrare il loro affetto ai propri nonni in un modo molto speciale. Partecipare è come sempre molto semplice e gratuito: invitiamo tutti i nipoti, di qualunque età, a inviarci una bella foto insieme ai nonni e un messaggio di auguri o un disegno realizzato dai più piccoli. E noi pubblicheremo tutto sulle nostre pagine sabato 4 ottobre.

Festeggiali con noi

Il 2 ottobre si festeggiano in Italia i nonni. Il loro contributo alla vita delle famiglie e della società è da sempre al centro della festa istituita dal Parlamento italiano nel 2005, proprio per sottolineare la centralità del loro ruolo, in occasione della ricorrenza dei Santi Angeli Custodi. E’ attivo il sito www.tantiaugurinonni.it, dove è possibile caricare immagini e messaggi, selezionando una tra le nostre testate (Giornale di Olgiate / Giornale di Cantù / Giornale di Erba). Ma potete inviarci tutto anche tramite WhatsApp al numero delle nostre redazioni: 350-5267667 (Giornale di Olgiate, entro mercoledì primo ottobre alle 18), 331-6227369 (Giornale di Cantù, entro martedì 30 settembre alle 18) o 350-1624466 (Giornale di Erba, entro mercoledì primo ottobre alle 18) specificando nome e cognome dei nonni, il comune di residenza e chi firma gli auguri. E basterà solo ricordarsi di andare in edicola il 4 ottobre. Speriamo possa essere un bel regalo originale che faccia emozionare i vostri nonni, facendo sentire tutto il vostro amore e la vostra gratitudine per il loro ruolo di “angeli custodi”.

Nonni, un ruolo fondamentale per le nostre famiglie

Il ruolo educativo dei nonni è sempre più importante e per certi versi insostituibile. Nelle famiglie spesso sono loro a trascorre la maggior parte della giornata con i bimbi, e questa loro funzione viene sempre più riconosciuta e tutelata anche dalle nostre istituzioni. Però, non dobbiamo considerare i nonni solo una risorsa nel momento del bisogno. Fondamentali per il welfare familiare, sono circa 12 milioni i nonni nel nostro Paese, persone che rappresentano un valore inestimabile, di cui dobbiamo prenderci cura e a cui dobbiamo riconoscere il ruolo fondamentale per le nostre comunità. E, oltre a fare da babysitter ai loro nipoti, sostengono economicamente le famiglie dei propri figli, soprattutto per comprare vestiti, giochi, libri, per pagare la scuola o le varie attività dei nipoti, ma anche per pagare il mutuo o l’affitto di casa o semplicemente per fare la spesa. Senza calcolare il valore economico dell’attività di accudimento dei nipoti.

I nonni italiani i più attivi in Europa

Secondo una ricerca che Ipsos ha condotto per conto della Fondazione Korian i nonni italiani sono i più attivi in Europa. Sono loro a prendersi cura dei nipoti e ad aiutare i genitori, più di quanto succeda in ogni altro Paese del continente. Il sondaggio, dal titolo “I Senior di oggi in Europa. Sentirsi utili per invecchiare bene”, era volto proprio a testare la qualità dell’invecchiamento nel Vecchio Continente, e ha portato a incredibili risultati: i nonni italiani sono estremamente partecipi alla vita dei nipoti. E non solo. Il 44% degli over 65, nel Bel Paese, è indipendente e si sente utile, occupandosi a tempo pieno dei nipoti, contro la media europea del 30%. I nonni li portano a scuola e agli allenamenti, li aiutano nei compiti, badano a loro quando mamma e papà non ci sono. Sere e weekend compresi. Amano dare ai propri nipotini preziosi consigli, giocare con loro al parco o tra le mura di casa. Sono come dei babysitter, ma sono molto di più. Sono una presenza su cui contare, un punto di riferimento, una preziosissima figura nella vita di un bambino.

Si festeggia in tutto il mondo

Negli ultimi anni, alla Festa dei Nonni si è affiancata la “Giornata mondiale dei nonni e degli anziani”, istituita da Papa Francesco nel 2021, che si celebra in tutta la Chiesa ogni anno la quarta domenica di luglio, in prossimità della festa dei genitori di Maria e nonni di Gesù, Gioacchino e Anna, che vengono celebrati il 26 luglio. Proprio il 26 luglio è stato scelto per festeggiare i nonni da diversi Paesi latini di cultura cristiana, quali Spagna, Argentina, Guatemala, Cuba, Honduras, Nicaragua, Panamá, Portogallo e Venezuela. In Messico, invece, si festeggia il 28 agosto. Negli Usa, si festeggia la prima domenica dopo il Labor Day fin dal 1978: il National Grandparents’ Day fu istituito durante la presidenza di Jimmy Carter su proposta di Marian McQuade, una casalinga della Virginia Occidentale, madre di 15 figli e nonna di 40 nipoti. In Francia si è iniziato a celebrare i nonni nel 1987, ma separatamente: la nonna a marzo e il nonno a ottobre; nel Regno Unito, invece, si celebrano la prima domenica di ottobre dal 1990; in Germania si festeggia la seconda domenica di ottobre dal 2010. Insomma, ovunque nel mondo e in qualsiasi giorno dell’anno, l’importante è festeggiarli!