Una sorpresa emozionante per fare gli auguri ai papà

Il Giornale di Olgiate, Giornale di Cantù e Giornale di Erba e il gruppo editoriale Netweek anche quest’anno celebrano l’importante ricorrenza che cade il 19 marzo: la festa del papà.

Tanti auguri papà

L’occasione per coccolare i nostri papà, dire loro un “grazie” o riprodurre in un’immagine le emozioni di un legame indissolubile. Quindi, invitiamo i figli piccoli (con la complicità delle mamme) e anche grandi perché amore e affetto non si dissolvono con l’età, a inviare una foto del papà (insieme o da solo è una scelta del tutto personale), con un messaggio di affetto: le pubblicheremo tutte in uno speciale dedicato all’iniziativa.

La partecipazione è gratuita: non ha alcun costo per i lettori. Per i tre settimanali potete inviare le immagini seguendo le indicazioni. Via WhatsApp al numero 331-6227369 per il Giornale di Cantù, al 350-5267667 per il Giornale di Olgiate o al 350-1624466 per il Giornale di Erba indicando sempre nome e cognome, una dedica e Comune di residenza.

C’è tempo fino a martedì 17 marzo per inviare l’immagine con la dedica al Giornale di Cantù, fino a mercoledì 18 per il Giornale di Olgiate e il Giornale di Erba. E noi le pubblicheremo nello speciale “Tanti auguri papà” dei tre settimanali che saranno in edicola da sabato 21 marzo.

La paternità, un ruolo importantissimo

La paternità ha un ruolo importantissimo nella crescita dei figli, perché li aiuta a diventare grandi, fornendo quegli strumenti fondamentali che faranno di un bambino un adulto. Quanti papà mostrano e hanno mostrato ai bambini, con gesti piccoli e quotidiani, come affrontare e attraversare momenti anche difficili.

Pertanto, come facciamo ormai da alcuni anni con grande partecipazione da parte dei nostri lettori, vogliamo offrire a tutti l’opportunità di far ricevere un piccolo e semplice regalo, ma carico di emozione e amore. Speriamo, perciò, che anche questa volta i papà, trovando gli auguri sul giornale, possano sentirsi orgogliosi di quello che sono per i propri figli.