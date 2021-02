Una volpe immortalata nei boschi di Pozzolo, vicino a Brenna, nel parco della Brughiera Briantea. Lo splendido animale è stato fotografato lunedì mattina con una fototrappola.

Spunta una volpe nei boschi vicino a Brenna

Ad inviarci lo scatto è stato Davide Angioletti che ha voluto porre l’accento sull’importanza della protezione dell’area: “Vorrei porre l’attenzione per proteggere la fauna locale e cercare di preservare queste aree per il bene di tutta la comunità. Ho un figlio piccolo di 10 mesi e mi piacerebbe che queste zone anche fra molti anni rimangano verdi e intatte per la natura fauna e flora”.