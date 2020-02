La sala operativa della protezione civile di Regione Lombardia ha emesso una allerta meteo, ovvero un avviso di criticità ordinaria (codice giallo: attenzione) nell’area omogenea IM-05 (Lario e Prealpi occidentali: province di Como e Lecco) per rischio vento forte fino alle 14 di oggi, lunedì 24 febbraio 2020. Inoltre ha emesso una allerta di livello moderato per rischio incendi boschivi (codice arancione: attenzione) nell’area zona omogenea F5 (province di Bergamo, Como e Lecco) fino alla mezzanotte di martedì 25 febbraio 2020.

Allerta meteo: rischio incendi boschivi e vento forte

Un flusso occidentale in quota stabile determina tempo asciutto e poco nuvoloso, con qualche episodio di rinforzo di vento e temperature miti.

Martedì 25 febbraio è previsto il cedimento della struttura di alta pressione per l’ingresso di una saccatura nordatlantica, che porterà tra martedì 25 e mercoledì 26 febbraio nuvolosità variabile ma più marcata, precipitazioni sparse, rinforzi di vento a tutte le quote e temperature in nuovo calo.

Fino al primo pomeriggio del 24 febbraio, aumento dell’intensità della ventilazione, con venti moderati o forti da nordovest su Alpi e Prealpi principalmente sopra i 1500 metri di quota, con locali raffiche su creste e valichi di Retiche, Adamello e Orobie fino a 50 – 90 km/h, localmente fino a moderati (medie orarie fino a 20 – 40 km/h) alle quote inferiori; in generale attenuazione dal pomeriggio di oggi.

