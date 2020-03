A Cantù il Centrosinistra scrive al sindaco: “Coinvolgiamo i cittadini nel volontariato”

Partito Democratico, Unire Cantù e Cantù con Noi scrivono al sindaco, Alice Galbiati rendendosi disponibile a collaborare in questo momento di grande emergenza. Tra le proposte c’è quella di coinvolgere i cittadini in una rete di volontariato a supporto degli anziani.

“Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione con la quale abbiamo dato la nostra disponibilità ad una fattiva collaborazione in conseguenza della grave crisi sanitaria internazionale

che stiamo attraversando e agli effetti che la stessa sta provocando nella qualità della vita anche dei

nostri concittadini.

Non senza alcune doverose precisazioni.

In primo luogo, la democrazia non è sospesa e la nostra leale collaborazione è rivolta

all’interesse comune.

Questo significa che il nostro ruolo ci impone, sui temi ordinari, di continuare a svolgere il

nostro lavoro di verifica, secondo quanto prevede l’Ordinamento delle autonomie locali.

Ecco la ragione per cui, come Ella saprà, nei giorni scorsi abbiamo indirizzato una richiesta al

Presidente del Consiglio comunale per attivare, con modalità in videoconferenza, gli strumenti per

il funzionamento del Consiglio comunale.

Diamo subito corso alle nostre proposte.

In primo luogo, partendo dal presupposto che tanti cittadini sono rimasti forzatamente

inattivi e che si tratta di persone dalle competenze più varie, la nostra idea di fondo è quella di fare

in modo che tante preziose risorse, con modalità compatibili con l’attuale situazione di emergenza,

possano essere impiegate nell’interesse collettivo.

Si tratta, da parte dell’Amministrazione comunale, nelle sue varie articolazioni, di costruire,

o di completare qualora già parzialmente attivata, una rete che si adoperi per rendere fruibili tali

risorse in favore della cittadinanza.

Facciamo alcuni esempi concreti: 1) promuovere, attraverso i servizi sociali, la costituzione

di una rete di cittadini volontari che possano monitorare la situazione di anziani e indigenti, anche

telefonicamente, proponendo alcuni servizi complementari ai bisogni alimentari (ascolto, consigli,

istanze da formulare ad enti ecc.); 2) promuovere, in coordinamento con la protezione civile, una

rete informativa di volontari che raccolga, telefonicamente o tramite social, ogni informazione utile

sui bisogni e sulle necessità concrete delle famiglie per cercare di rispondere alle loro esigenze

quotidiane; 3) promuovere, con il coordinamento dei servizi sociali, la costituzione di un nucleo di

volontari che possano occuparsi dell’aspetto ludico per i bambini ed i ragazzi in età scolare,

prevedendo la creazione di giochi di gruppo attraverso i social; prevedendo, inoltre, gli strumenti

per creare la biblioteca virtuale aperta, mettendo a disposizione libri e supporti audio e video per i

cittadini; 4) attivare, telematicamente, la consulta delle associazioni per verificare quali servizi

possano essere dispensati ai cittadini con modalità che rispettino le direttive delle Autorità; 5)

attivare, sempre con modalità telematica, la consulta dell’economia per verificare quali sono, al

momento attuale le esigenze delle imprese e le proposte che si possono vagliare nell’interesse

generale; 6) promuovere una raccolta fondi in favore dell’Amministrazione comunale per le

emergenze alimentari delle persone e delle famiglie in difficoltà economiche per effetto

dell’emergenza sanitaria.

Sono solo alcuni esempi. Si tratta, ora, di raccogliere e perfezionare le ulteriori proposte che

tutti i consiglieri, di maggioranza ed opposizione, potrebbero formulare.

Sotto altro profilo, riguardo alla recentissima attualità, vogliamo riferirci all’ordinanza della Protezione Civile che disciplina l’erogazione, a livello nazionale, di 400 mln/€ a favore dei “nuclei

familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-

19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità

per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”.

Al Comune di Cantù verranno resi disponibili entro il prossimo 31 marzo circa 210.000 € che

speriamo possano essere rapidamente e utilmente impiegati per soddisfare molte esigenze,

considerando che i fondi potranno essere spesi direttamente senza lo svolgimento di procedure ad

evidenza pubblica.

In caso di ulteriori necessità richiamiamo la Sua attenzione sulle previsioni dell’art. 2 punto

3 della citata ordinanza: “I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare

di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni” (deducibili fiscalmente per il 30% del loro

ammontare con un massimo di 30.000 euro) per la raccolta delle quali “è autorizzata l’apertura di

appositi conti correnti bancari”. Ecco il senso della nostra proposta, citata negli esempi, poco sopra.

siano repentinamente resi fruibili dai cittadini interessati a tali provvidenze d’emergenza, a fine di fornire

risposte rapide e puntuali ai bisogni emergenti nella società canturina.

In conclusione, nell’invitarla ad evitare, nell’interesse comune, le inutili polemiche che Ella ha pubblicato recentemente sul suo profilo Facebook e che sono state riprese dalla stampa locale

(rammentandole che anche le frecce possono e devono raggiungere il bersaglio) le chiediamo se è

già disponibile l’elenco degli esercizi commerciali presso i quali spendere i buoni spesa o quando

ritiene possa esserlo, sperando che il Presidente del Consiglio Comunale, al quale abbiamo fatto,

come riferito, specifica richiesta, possa a brevissimo “riattivare” l’attività politico-amministrativa in

Commissione e in Consiglio”.