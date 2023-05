Accordo fiscale frontalieri, Orsenigo (PD): "Dopo il lavoro del PD, bene l'approvazione. Promesse mantenute"

Torna a far parlare di sé l'accordo fiscale sui frontalieri, questa volta positivamente perché dalla Camera dei Deputati si è finalmente arrivati a un punto: il nuovo accordo tra Italia e Svizzera è stato approvato.

Una notizia che non poteva che commentare positivamente il consigliere regionale di Partito Democratico Angelo Orsenigo:

"È un bene che il nuovo accordo tra Italia e Svizzera sulla nuova fiscalità dei frontalieri sia stato approvato alla Camera. L’auspicio ora è che l’iter al Senato sia rapido. Una questione ormai aperta da decenni si sta chiudendo grazie al duro lavoro del Partito Democratico e del Senatore Alessandro Alfieri che ringrazio per l'impegno costante. Abbiamo lavorato per mantenere le promesse. Per gli attuali frontalieri non ci sarà un euro in più di tasse da pagare e, parallelamente, ci sarà uno speciale regime di detrazioni fiscali volte a salvaguardare gli interessi dei nostri concittadini che in futuro lavoreranno in Svizzera".