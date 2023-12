Agricoltura e danni della fauna selvatica, Orsenigo: "Ottenuto l'impegno per maggiori ristori ad agricoltori e allevatori danneggiati"

"Grazie a un mio ordine del giorno, la Giunta regionale ha accettato l'invito, che ha raccolto il consenso unanime del Consiglio, a impegnarsi a stanziare più risorse per i ristori per gli agricoltori e gli allevatori colpiti dai danni degli animali selvatici. Un impegno sostenuto anche dalla maggioranza: un primo passo avanti, che però dovrà concretizzarsi il prima possibile a tutela dei produttori lombardi e lariani. Per questo faremo di tutto per vigilare perché il passo avanti di oggi non può rimanere solo sulla carta".

Così il consigliere regionale del Partito Democratico, Angelo Orsenigo, commentando l'esito del voto, tenutosi in Consiglio regionale nel pomeriggio di giovedì, nel corso della sessione dedicata alla manovra di bilancio.

Chiesto maggior controllo della fauna selvatica

“Oltre alle misure di sostegno ai coltivatori e agli allevatori, non dimentichiamo poi il tema del controllo della fauna selvatica sul territorio lariano: una situazione ormai fuori controllo che si sta trasformando in una questione di sicurezza, visto l'incredibile aumento di collisioni tra animali e automobili - per esempio. Che si tratti di intensificare la caccia di selezione per aumentare il volume dei prelievi, costruire le condizioni per una vera filiera della cacciagione, aumentare il numero di capi - attualmente molto limitato - di cui un cacciatore può rifornire un privato, o introdurre delle strategie concrete di controllo, Regione Lombardia deve giocare un ruolo centrale per la tutela del territorio e delle attività produttive lariani. Chi produce il cibo che portiamo in tavola non può essere dimenticato o lasciato indietro", conclude il consigliere Dem.