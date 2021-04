Al ciclo di incontri online “Innovare” con il deputato Currò l’imprenditore tessile Andrea Taborelli

Di recente sentiamo parlare sempre più spesso di transizione ecologica, di sostenibilità ambientale e del consumo etico grazie alla tracciabilità dei prodotti, ma cosa significa tutto ciò e soprattutto come si declinano nella realtà queste opportunità, quali vantaggi possono apportare alle nostre imprese? Sono questi i temi del prossimo appuntamento del ciclo di incontri online “Innovare” dedicato al dialogo tra la politica e la società civile.

A parlare di questi argomenti, importanti per il presente e il futuro, insieme al deputato del M5s Giovanni Currò, vicepresidente della Commissione Finanze della Camera, ci saranno la deputata 5 Stelle Carmen Di Lauro, della Commissione ambiente e l’imprenditore comasco Andrea Taborelli della Tessitura serica A.M. Taborelli srl.

“L’incontro, rientra in un ciclo di caratura nazionale, il cui obiettivo è quello di parlare direttamente con le eccellenze del nostro Paese di temi chiave per il futuro dell’impresa italiana. – ha spiegato Currò – Questa volta protagonista sarà un’impresa tessile del nostro territorio, per il quale il tema della sostenibilità è particolarmente importante”.

“La realtà di Taborelli Srl come molte realtà del settore tessile, infatti, da tempo chiedono che venga istituita la tracciabilità della filiera in etichetta. Un aspetto fondamentale per promuovere un consumo etico nella moda, che va oltre il semplice “Made in Italy”, e che passa attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, come ad esempio la blockchain” conclude Currò