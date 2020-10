“Se il Covid ci sta insegnando qualcosa è che la sanità lombarda deve cambiare, rimettendo al centro il cittadino come valore assoluto. Con questa consapevolezza abbiamo deciso di organizzare il ciclo di conferenze ‘Gli Stati Generali della sanità’, a partire da giovedì 29 ottobre. Politica, autorità sanitarie e cittadinanza hanno rare occasioni di incontrarsi e interfacciarsi, specialmente su un tema così delicato. Grazie a questa rassegna, le occasioni non mancheranno”. Lo annuncia Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Pd.

Al via gli Stati Generali della Sanità: primo appuntamento comasco il 29 ottobre

Fino al 2 dicembre, con cadenza settimanale, gli appuntamenti coinvolgeranno tante personalità di spicco della politica e della sanità comasca e non solo, in uno sforzo collettivo volto al ripensamento di un nuovo welfare. Si parte quindi il 29 ottobre, alle 20.30, con Fabio Banfi, direttore generale di Asst Lariana, Alessandro Fermi, presidente del consiglio regionale della Lombardia, e Dario Cremonesi, presidente dell’Ordine delle Professioni infermieristiche di Como, che si confronteranno sul tema “Dalla riforma Maroni alla nuova Ats Lariana”.

Parteciperanno anche i consiglieri regionali dem Gian Antonio Girelli, presidente della Commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid, e Samuele Astuti, capogruppo Pd in Commissione Sanità. Negli eventi successivi, altri consiglieri del Pd affiancheranno Orsenigo, relatore e moderatore degli eventi.

“Esploreremo nel dettaglio gli aspetti del sistema sanitario regionale che il Coronavirus ha messo in luce, parleremo di previsione delle curve di contagio, delle liste d’attesa, sempre troppo lunghe, generate dallo smantellamento della sanità di territorio, della riforma del sistema delle residenze per anziani, dei presidi ospedalieri nelle aree più geograficamente complesse della nostra provincia per chiudere con un appuntamento dedicato al Covid e la scuola”.

Secondo Orsenigo l’obiettivo della rassegna è estremamente concreto: “Gli Stati generali della sanità devono coincidere con la costruzione condivisa dei contenuti necessari a scrivere la riforma di domani. Il Covid ha messo in luce tutto quello che non va nel sistema. Spetta a noi tutti, politici, professionisti e cittadini, impegnarci a cambiarlo”.

Si potranno seguire tutti gli eventi sulla pagina Facebook di Orsenigo e del Gruppo regionale del Pd.