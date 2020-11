Al via la campagna di test rapidi a Olgiate: c’è anche il “tampone sospeso” TUTTE LE INFO

L’Amministrazione comunale di Olgiate Comasco ha deciso di patrocinare ufficialmente un’iniziativa mirata alla mappatura dei casi positivi al virus Covid-19 nel nostro Comune, che verrà coordinata dall’Associazione “Sos Olgiate Comasco”.

Ad annunciarlo è il sindaco Simone Moretti:

“Dopo una prima fase di test dei tamponi rapidi natali con antigene che ha visto la partecipazione di 75 nostri concittadini e che ha portato ad individuare 5 positivi asintomatici, il 6,67 % in termini percentuali tra quelli che si sono volontariamente sottoposti al test, parte ora la seconda fase della campagna.

Il progetto è da intendersi come ausilio e non in sostituzione agli strumenti sanitari attualmente in vigore, come supporto al contenimento della diffusione del virus. L’obiettivo è riuscire ad individuare quanti, non avendo nessun tipo di sintomo apparente, potrebbero essere “inconsapevolmente contagiosi” per gli altri, siano essi famigliari stretti, colleghi di lavoro etc.

Il tampone rapido è uno strumento che consente in 20 minuti di avere il risultato. Il test è anonimo e volontario e non fornisce alcun patentino di immunità e ogni sospetto di positività dovrà essere confermato secondo le normative vigenti (con un successivo tampone molecolare).

In caso di positività il soggetto dovrà recarsi dal proprio medico curante, che provvederà a prenotare il tampone molecolare nasofaringeo come da procedura di ATS.

Per poter estendere a tutta la cittadinanza la possibilità, sempre su base volontaria, di poter eseguire il tampone rapido si richiederà un contributo volontario ad offerta destinato dalla SOS all’acquisto di altri kit di tamponi rapidi. C’è sempre la possibilità di lasciare alcuni “tamponi in sospeso” per situazioni di particolari difficoltà economica.

Il contemporaneo coinvolgimento di cittadini, delle farmacie presenti sul territorio con la loro opera di informazione e delle ditte e attività commerciali, consentirà di attivare un circuito virtuoso che darà a modo a quante più persone possibile di potersi sottoporre al tampone, per una sicurezza propria e dei propri famigliari, anche in vista delle prossime feste di Natale”.