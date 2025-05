Amministrative: ieri l'affluenza alle urne è stata del 41,90%

C'è possibilità di voto fino alle 15 di questo pomeriggio, lunedì 26 maggio.

Votanti in calo rispetto al 2020

Al momento della chiusura dei seggi alle 23 di ieri, domenica 25 maggio, l'affluenza dei cittadini alle urne per stabilire chi sarà il primo cittadino ad Asso si è fermata al 41,90%. Un dato in calo rispetto alla passata tornata elettorale del 2020, in cui gli assesi che avevano portato il loro voto erano il 52,27.

Qui il dettaglio dell'affluenza di ieri aggiornata alle 12, alle 19 e alle 23:

La scelta tra l'uscente Aceti e il suo ex assessore Donadini Pina

Due gli sfidanti alla corsa alla poltrona.

Da una parte il sindaco uscente Tiziano Aceti che, dopo le dimissioni in massa dei consiglieri comunali, aveva scelto anch'egli la via delle dimissioni lo scorso gennaio, cedendo il controllo del paese al commissario prefettizio. E' sostenuto dalla lista Rinnoviamo Asso-La Vallategna.

Dall'altra l'ex assessore Mirko Donadini Pina che, proprio tra le fila della maggioranza guidata da Aceti, aveva le deleghe a Bilancio e Politiche giovanili. Si presenta con la civica Sìamo Asso.

Seggi aperti fino alle 15

I seggi resteranno aperte anche nella giornata di oggi, fino alle 15. Inizieranno poi gli scrutini e verrà proclamato il nuovo sindaco del paese.