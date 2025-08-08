Politica

Ancora terremoto in Giunta: silurato Farano

Il sindaco ha revocato la nomina all'esponente di Fratelli d'Italia.

Erba
Aveva le deleghe a Cultura, Turismo, Marketing territoriale, Istruzione, Restauro conservativo di villa Ceriani e villa Candiani e Individuazione soggetto gestione villa Candiani

A scatenare la decisione è stato il voto contrario alla variante per riqualificare il corso XXV Aprile

Il sindaco Mauro Caprani ha revocato oggi, venerdì 8 agosto, la nomina all'assessore Paolo Farano. A scatenare la decisione del primo cittadino ci sarebbe stato il voto contrario dell'architetto erbese alla variante al progetto di riqualificazione di corso XXV Aprile nel corso della Giunta di giovedì. Una posizione quella di Farano che era stata ribadita più volte anche in passato.

"Sono molto dispiaciuto perché non è stato preso il considerazione il lavoro fatto"

E' dispiaciuto l'ormai ex assessore Farano:

"Si tratta di una variante che non cambia nulla di sostanziale rispetto al progetto originario. Poche modifiche, se non l’eliminazione del tavolo da ping pong e la sostituzione di alcune essenze arboree con altre. Tra l’altro la mail con la documentazione relativa alla variante è stata inviata via mail soltanto a un’ora dall’incontro. Sono molto dispiaciuto: ho lavorato tanto in tutti questi anni. Soprattutto perché è la prima volta, in questi tre anni, che ho votato contro un suo progetto. Significa che non c’è stata da parte del sindaco considerazione per quanto fatto in questo tempo".

