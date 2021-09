Area stadio, l'assessore Butti lancia la provocazione: "Con i parcheggi allo Scalo Merci e al Gallio si potrebbe sperimentare una Ztl"

A Como si torna a parlare del quartiere razionalista e sportivo della città che ruota tutto attorno allo stadio G. Sinigaglia. Più volte negli anni era stata annunciata e richiesta una riqualificazione dell'area con l'obiettivo di rendere di più vivibile la zona, oggi fortemente trafficata tra chi cerca parcheggio per entrare in città.

Area stadio, l'assessore Butti lancia la provocazione

La proposta arriva dall'assessore all'Urbanistica Marco Butti durante la Commissione II che stava affrontando il progetto arredi per il nuovo lungolago. L'esponente della Giunta infatti è stato chiamato a rispondere a una domanda del consigliere comunale Gabriele Guarisco circa il modo in cui dialogheranno il nuovo lungolago e l'area razionalista.

"E' chiaro che la progettualità del quartiere razionalista ha tempi più lunghi della passeggiata a lago - ha spiegato l'assessore Butti - Se mai la società (il Como 1907, Ndr) volesse presentare un progetto di partenariato pubblico privato per la riqualificazione di quell'area, si dovrà necessariamente tenere conto del waterfront del nuovo lungolago".

"In tutte le città si sta notando che per la riqualificazione di uno stadio è fondamentale il ruolo giocato dalla società sportiva. Il Como 1907 ha iniziato un percorso sportivo importante, saranno fondamentali i risultati di questa stagione ma il dialogo con loro è molto positivo - ha aggiunto - Se qualcuno ha visto dall'alto il palcoscenico di sabato pomeriggio si potrebbe pensare che, qui lancio una provocazione, una volta ultimati i due parcheggi importanti dell'ex scalo merci e del Gallio, si potrebbe pensare a una sorta di Ztl sperimentale per alcune giornate della settimana dell'area razionalista. L'intervento potrà essere fatto grazie all'impegno dei privati ed è chiaro che l'aspetto non potrà prescindere da quello del nuovo lungolago".