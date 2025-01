Asso non ha più una maggioranza: niente surroga dei consiglieri, sindaco verso le dimissioni

Il Comune di Asso si avvia inesorabilmente verso il commissariamento: nessun consigliere è subentrato ai quattro dimissionari nella seduta di Consiglio di venerdì 17 gennaio 2025, dunque il sindaco Tiziano Aceti di fatto non ha più una maggioranza.

Solo tre consiglieri in maggioranza

"Fedeli" al primo cittadino restano, infatti, solamente tre consiglieri: il vicesindaco Viviana Corti e gli assessori Clara Giacconi e Monica Orsenigo. Di contro, il gruppo di minoranza con cinque persone: il capogruppo Roberto Melchiorre, Maria Pia Bonanomi, Maria Cristina Paredi, Chiara Martina e Sonia Castelnuovo. Una decina di giorni fa si erano dimessi Mirko Donadini Pina, Filippo Nava, Antonella Mazza (tutti e tre del gruppo SiamoAsso) e Francesco Caldera.

Venerdì 17 gennaio si è tenuta la seduta di Consiglio comunale: per legge, infatti, il primo cittadino aveva dieci giorni di tempo dalla consegna delle dimissioni dei consiglieri per procedere con la loro surroga. Nessuno però si è presentato. "Avrei potuto cercare di convincere i tre non eletti della mia lista, ma avrebbe voluto dire andare avanti con una gestione limitata per un anno e mezzo: non ce l’avrei fatta" ci aveva anticipato il sindaco la scorsa settimana prima che i consiglieri si radunassero in aula.

Commissariamento sempre più vicino

Il primo cittadino non aveva voluto fare affermazioni in merito alla scelta di dimettersi, limitandosi a un "non ho ancora deciso". Eppure, dopo la seduta di venerdì non ci sarebbero molti dubbi sulle sue prossime dimissioni.

Martedì scorso, tra l'altro, Aceti aveva incontrato il prefetto di Como, Corrado Conforto Galli, "per un momento chiarificatorio e delucidativo". "Mi ha dato le indicazioni per portare avanti questo momento - ci aveva spiegato Aceti - Non ho ancora deciso se proseguire o lasciare. Se mi dimetterò arriverà il commissario prefettizio, dunque ho preparato la strada anche per questa eventualità. In ogni caso, se anche consegnassi le mie dimissioni, avrei comunque venti giorni per ritirarle e quindi potrei avere un eventuale ripensamento".

Il destino dell'Amministrazione Aceti verrà probabilmente svelato nei prossimi giorni, secondo quanto anticipato in Consiglio venerdì: constatata la situazione del Comune, il sindaco dovrebbe consegnare a breve le sue dimissioni.