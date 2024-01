Aumentano i prezzi per l'elettrificazione della Como-Lecco: servono ancora 160 milioni

Per completare l’elettrificazione totale della Lecco-Como e del Besanino mancano ancora 160 milioni. E per il ponte di Paderno d’Adda potrebbe essere sul piatto la proposta di un’opera unica, ferroviaria e viabilistica. Intanto Rfi si è impegnata a occuparsi del restyling della stazione di Lecco, soprattutto per quanto riguarda le coperture e le pensiline sulle banchine, venendo incontro alle richieste dei pendolari.

Per Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale del Pd, è questa la sintesi dell’audizione tenutasi nella mattinata di ieri, giovedì 25 febbraio 2024, in V Commissione Infrastrutture e mobilità, con i dirigenti di Rete ferroviaria italiana per un aggiornamento sugli interventi sulle linee ferroviarie regionali, in particolare sull’utilizzo dei fondi Pnrr e sullo stato dell’arte dei lavori del ponte San Michele di Paderno d’Adda.

Il commento di Fragomeli sulla Como-Lecco

“A Rfi ho posto tre questioni e dalle risposte ricevute ho appreso diverse e importanti novità. Intanto, ho scoperto oggi che gli aumenti dei costi delle materie prime, pari al 42 per cento, hanno fatto lievitare il finanziamento dell’elettrificazione della Como-Lecco di 80 milioni di euro. In sostanza, gli 80 milioni già stanziati servono per i lavori sul tratto Como-Molteno. Ma ne servono altrettanti per il nostro tratto, cioè Molteno-Lecco, tutto da finanziare. Inoltre, finalmente sappiamo che per finanziare il tratto da Molteno a Monza servono altri 80 milioni. Insomma, oggi abbiamo fatto chiarezza sulle linee che vanno da Lecco verso Como e verso Milano, ma, in sostanza, è emerso che per elettrificare tutto vanno trovati ancora 160 milioni di euro”, spiega Fragomeli.