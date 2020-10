Blitz Skinheads del 2017, Rifondazione Comunista si è costituita parte civile: “Grave che Comune e Regione non l’abbiano fatto”

Blitz Skinheads del 2017: Rifondazione Comunista si è costituita parte civile.

“Rifondazione Comunista si è costituita oggi – a tutte le istanze – parte civile nel processo contro i 13 esponenti dell’associazione neofascista Fronte Veneto Skinheads che, il 28 novembre 2017 fecero irruzione a Como durante un’assemblea della rete Como senza Frontiere – della quale è parte fondante la nostra Federazione provinciale di Como – ed imposero ai presenti l’ascolto della lettura di un volantino delirante che si concludeva con lo slogan: ‘Basta invasione'” hanno spiegato Maurizio Acerbo, segretario nazionale, Fabrizio Baggi, segretario regionale Lombardia, e Pierluigi Tavecchio, segretario federazione provinciale di Como.

“Riteniamo inoltre grave che il comune di Como e la Regione Lombardia non si siano ancora costituiti parte civile. Anche da questa ‘distrazione’ emerge la connivenza della Lega e della destra istituzionale con i gruppi neofascisti i cui esponenti spesso ospitano nelle loro liste” hanno aggiunto i tre esponenti.

“Da anni denunciamo il pericolo del diffondersi di gruppi ed associazioni che ripropongono i violenti proclami del ventennio fascista ed episodi come questo, che tra le altre cose avrebbe potuto concludersi in maniera molto più grave, sono ormai all’ordine del giorno e vanno fermati. Per tutte queste ragioni, a Como come a Bari, ci costituiamo parte civile nei processi ai neofascisti e rivendichiamo con forza che ‘il fascismo non è un’opinione come le altre ma un crimine contro l’umanità’. Vengano sciolte subito tutte le organizzazioni neofasciste e neonaziste” concludono i segretari di Rifondazione.