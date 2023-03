Boschi dello spaccio, Molteni: "Bene operazione di Polizia a Cadorago, riaffermiamo presenza e ruolo dello Stato"

Dopo l'incontro con i sindaci del territorio a Tradate e il blitz anti droga orchestrato martedì 28 febbraio il sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni ha voluto ribadire l'impegno dello Stato nella lotta allo spaccio e alla criminalità.

Queste le parole di Nicola Molteni:

"Un sentito ringraziamento alle forze di Polizia, alla Questura e alla Prefettura di Como per la brillante operazione presso il bosco di Cadorago. Con lo smantellamento delle 4 postazioni per il bivacco e lo spaccio di droga presenti nell'area boschiva riaffermiamo presenza e ruolo dello Stato. Un'azione tempestiva ed efficace riguardo a quelle situazioni che creano allarme sociale. Come ho avuto modo di ribadire agli oltre 40 sindaci e amministratori che ho incontrato lunedì: lo Stato non arretra! Una risposta di legalità e di sicurezza della Polizia di Stato, Reparto Prevenzione Crimine di Milano, del personale dell’Arma dei Carabinieri, degli operatori dell’A.T.P.I. della Guardia di Finanza di Como e degli agenti della Polizia Locale di Cadorago. Un'operazione di sicurezza integrata, necessaria e imprescindibile.

Il Ministero dell'Interno non si sottrae alle responsabilità e risponde presente all'appello degli Enti locali e delle Comunità. Andremo avanti con forza, determinazione e senso del dovere dinanzi a quei fenomeni criminali che alimentano il senso di insicurezza tra i cittadini".