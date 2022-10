Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nel 2021 Cantù risulta in cima alla classifica delle città della provincia di Como per il maggior consumo di suolo: in un anno sono stati persi 2,57 ettari di spazi verdi.

Cantù consuma più suolo di tutti, Enea (M5S): "L'Amministrazione ha sbagliato tutto nella pianificazione territoriale"

Un dato, quello dei 2,57 ettari di spazi verdi persi, che va affiancato a quello degli ettari consumati nell'intera storia del Comune, ovvero 880, che equivalgono al 37,74% del terreno complessivo consumato.

Rosario Enea, consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle, interviene per evidenziare il problema: