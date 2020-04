Cantù, il Centrosinistra chiede aggiornamenti sulla Rsa Fondazione Garibaldi Pogliani

Questa mattina, mercoledì 15 aprile 2020, il Centrosinistra canturino ha protocollato il testo di un’interrogazione, nella quale si chiede all’Amministrazione comunale notizie sullo stato di attività della RSA Fondazione Garibaldi Pogliani, di cui il Comune di Cantù è ente partecipante, nominando propri componenti nel Consiglio d’Amministrazione.

Di seguito il testo dell’interrogazione

“Le condizioni drammatiche legate all’emergenza sanitaria in corso dovuta al virus COVID-19 ci spingono a richiedere chiarezza all’Amministrazione comunale, che ha una duplice responsabilità in materia: come ente partecipante alla fondazione Garibaldi Pogliani e come ente titolare della sanità pubblica nel proprio territorio. Chiediamo al Sindaco di verificare presso il CDA della Fondazione medesima, le seguenti informazioni:

quanti tamponi sono stati complessivamente effettuati a ospiti e operatori nella RSA Fondazione Garibaldi Pogliani Onlus dall’inizio dell’emergenza Covid-19 alla data 03/04/2020;

quanti tamponi sono stati complessivamente effettuati a ospiti e operatori nella RSA Fondazione Garibaldi Pogliani Onlus a seguito della Circolare ministeriale del 03/04/2020 fino alla data di risposta a questa interrogazione;

se il personale, al momento della risposta a questa interrogazione, risulta adeguatamente tutelato, con la fornitura di tutti i DPI necessari, e se l’approvvigionamento degli stessi risulta in linea con le esigenze della struttura;

qual è il numero complessivo di decessi nella RSA Fondazione Garibaldi Pogliani Onlus dal giorno 01/01/2020 alla data di risposta a questa interrogazione e quale sia il numero totale di decessi nella stessa struttura nel 2019;

se sono stati effettuati campionamenti Covid-19 ai pazienti deceduti presso la RSA Fondazione Garibaldi Pogliani Onlus, secondo le modalità dettate dalla Circolare suddetta.

Chiediamo anche di essere costantemente informati sull’andamento della situazione della sruttura socio assistenziale, nella speranza che possa essere risparmiata dal destino che ha segnato altre RSA presenti nella regione Lombardia”.