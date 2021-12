Canturina Bis, Cantù dedica all'opera il prossimo Consiglio comunale. E apre le porte agli amministratori di Mariano, Figino e Carimate

L’Amministrazione Comunale di Cantù ha deciso di dedicare il Consiglio comunale in programma martedì 14 dicembre 2021 all’infrastruttura denominata Canturina Bis, invitando alla partecipazione anche tutti gli amministratori dei Comuni di Carimate, Figino Serenza e Mariano Comense, interessati dalla realizzazione del nuovo asse stradale.

"Come Amministrazione Comunale consideriamo la Canturina Bis un’opera essenziale - ha detto il vicesindaco di Cantù Giuseppe Molteni - Il progetto, se ben realizzato, apporterà non solo un notevole miglioramento al traffico cittadino, ma favorirà anche le imprese che, in questo modo, godranno di transiti merci facilitati. Consapevoli del fatto che le alternative progettuali proposte coinvolgeranno ulteriori realtà oltre a quelle di Cantù e Mariano, reputiamo fondamentale interfacciarci con tutte le Amministrazioni coinvolte. L’obiettivo è far sì che la Canturina Bis risponda concretamente alle specifiche esigenze di ogni singolo territorio".