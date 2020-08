Il Piano Marshall regionale è approdato giovedì sera in Consiglio comunale a Cantù. Da Regione Lombardia in settimana sono arrivati quasi 190 milioni di euro a sostegno di 29 interventi infrastrutturali nel Comasco. Gli interventi trovano tutti copertura economica nella legge regionale n°9/2020 “Interventi per la ripresa economica” che ha istituito un fondo specifico di 3 miliardi di euro distribuiti nel prossimo triennio (QUI I DETTAGLI).

Canturina bis coi fondi regionali: Consiglio comunale soddisfatto

Nella seduta di giovedì, tra maggioranza e opposizione, cori unanimi di approvazione per l’arrivo dei fondi necessari alla partenza del primo lotto di lavori della Canturina bis. Vincenzo Latorraca: “Si tratta del primo step di un lungo lavoro e mi auguro che tutti gli amministratori, di qualsiasi colore politico, lavorino per evitare passi falsi in futuro”. Paolo Di Febo: “La notizia è sicuramente ottima, ma credo che il tratto finanziato non comprenda l’attraversamento della città, ma solo il tratto che congiunge Mariano Comense a Cantù”. Il sindaco Alice Galbiati ha espresso i suoi ringraziamenti a Regione.

