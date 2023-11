Canturina Bis, Enea (M5S): "Costi triplicati. Cittadini stanchi di pagare"

“Costi più che triplicati per la Canturina Bis: i cittadini sono stanchi del fatto che tanto paga Pantalone”. Queste le parole di Rosario Enea, consigliere comunale del M5s Cantù, che commenta il progetto di fattibilità tecnica deliberato dalla Provincia di Como secondo cui ora sarebbero necessari 334 milioni di euro per la realizzazione dell’opera.

Da 100 a 300 milioni

“Numeri fuori controllo per la preventivazione della Canturina Bis. Già i costi erano lievitati a 240 milioni di euro rispetto ai 100 milioni di euro iniziali, oggi scopriamo che sono arrivati addirittura a 334 milioni di euro, più del triplo rispetto alla cifra ipotizzata nel progetto originario”, continua Enea.

“Considerando quello che è avvenuto in passato nel nostro Paese per portare a termine infrastrutture analoghe, l’impennata della somma necessaria a costruire l’opera, probabilmente, potrebbe non essere finita e potrebbe raggiungere il mezzo miliardo di euro”.

“In un periodo di tagli drastici ai servizi, alle scuole, agli ospedali e agli anziani, sembra paradossale che la priorità sia portare a compimento un’infrastruttura così costosa per le casse pubbliche. Quanti medici e quanti insegnanti si potrebbero assumere con questa cifra? Quanti investimenti sulla sanità e sul trasporto pubblico potremmo fare con tutti questi soldi? Oggi non conosciamo neppure le scelte alternative a una strada invasiva e impattante per il territorio nonostante le nostre ripetute richieste in tal senso”, conclude Enea.