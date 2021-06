Fari puntati su via Como a Cantù. Il Centrosinistra nel pomeriggio di venerdì ha effettuato un sopralluogo nella zona, la cui viabilità, dallo scorso mese, si è complicata ulteriormente con l'arrivo di un nuovo supermercato.

Caos viabilità su via Como. Il Pd insorge: "Il progetto prevedeva un marciapiede"

Il focus in particolare è nel tratto arrivando da via Como, per andare verso il centro. "Non è possibile pensare che le persone, arrivate all’intersezione all’altezza con via Del Bersagliere, a questo punto debbano volare", ha ironizzato Vincenzo Latorraca. "Il progetto originario prevede la costruzione di un marciapiede di circa 1 metro e mezzo, che arriva oltre la roggia (nella foto del progetto tratteggiato in giallo)", ha fatto notare il consigliere Antonio Pagani. "Chiediamo cautela all’Amministrazione e, almeno nel periodo estivo, una postazione di controllo della Polizia locale per regolamentare il traffico", ha aggiunto Filippo Di Gregorio.

