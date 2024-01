Elezioni comunali: il sindaco uscente Carlo Ballabio si ricandida

Il sindaco uscente di Albese con Cassano, Carlo Ballabio si ricandiderà alla prossime elezioni comunali con la lista civica «Il Buonsenso per Albese con Cassano».

Ballabio ha affermato con determinazione:

«Confermo la mia candidatura a sindaco alla prossima tornata elettorale. La squadra che mi ha sostenuto alle scorse elezioni ha dato la disponibilità a sostenermi: si ripresenteranno tutti, tranne una persona che ha deciso di non ricandidarsi per esigenze personali ma che ci sosterrà ugualmente. Da tempo ci stiamo prodigando per trovare altre persone disposte ad aiutarci e candidarsi. Fortunatamente stiamo incontrando persone molto disponibili e felici di contribuire al futuro del paese. Il nostro auspicio è che tutti i cittadini riconoscano il lavoro che abbiamo svolto in questi anni, avviando progetti cruciali per il futuro di Albese e che saremo lieti di poter proseguire anche per i prossimi anni. Dal mio punto di vista personale, sono soddisfatto di ciò che abbiamo fatto e di come abbiamo operato in questi anni. Sono sicuro che, nel caso in cui potessimo proseguire, otterremo risultati ancora migliori».

Al momento, quello di Ballabio è l'unico nome certo che circola.

Lo scontro con l'ex sindaco Gaffuri

Tuttavia, nei mesi scorsi, si era diffusa la voce di un possibile ritorno in pista dell'ex sindaco Alberto Gaffuri, che aveva avuto uno scontro con Ballabio su una serata da lui promossa all'ex centro civico e poi annullata. Questa vicenda aveva lasciato degli strascichi tra i due, che in passato hanno ricoperto rispettivamente i ruoli di sindaco e vicesindaco per dieci anni. Nonostante le speculazioni, Gaffuri non ha mai smentito la possibilità di una sua candidatura, ma negli ultimi mesi non si sono più avute notizie in merito a una sua possibile corsa per il posto di primo cittadino.

Nel frattempo, all'opposizione per il momento tutto tace, forse in attesa di vedere l'evoluzione della situazione tra Gaffuri e Ballabio, sperando in una spaccatura che potrebbe essere sfruttata a loro vantaggio.

Ballabio, in merito ai suoi possibili avversari: