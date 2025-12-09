Caso Gespi, il Comune ragiona in merito ad un’ipotesi Cassazione

Caso Gespi, il Comune di Inverigo ragiona in merito ad un’ipotesi Cassazione. Possibile un terzo ricorso.

Una vicenda che dura da decenni

Una vicenda che dura ormai da 50 anni e che «tormenta» generazioni di inverighesi. Si tratta del contenzioso tra il Comune e Gespi (ex Victory), di cui si è parlato anche nel corso dell’ultimo Consiglio comunale. In aula si è discusso del riconoscimento del debito fuori bilancio scaturito dalla sentenza della Corte d’Appello del 20 giugno scorso e apportare una variazione al bilancio di previsione 2025-2027.

“Il debito è di 811mila euro ed è pagato con due voci di spesa: gli interessi legali maturati sul decreto ingiuntivo e un prelevamento dal fondo del contenzioso, per cui era stata accantonata una somma di oltre 1 milione e 800mila euro”, spiega il vicesindaco Alessandro Anzani.

Il Comune ragiona sul ricorso

Nel discutere del punto si è anche parlato di un possibile ricorso in Cassazione, il cui termine ultimo dovrebbe essere la fine di gennaio.