“In arrivo le prime misure di sostegno in attesa che il governo chiuda il decreto economico per aiutare le regioni colpite. – ha commentato l’onorevole Giovanni Currò – Il Governo rispetterà la promessa fatta nel corso del decreto Coronavirus. Con due miei ordini del giorno, uno di aiuto di natura finanziaria e uno di natura fiscale ho chiesto un impegno concreto”.

Cassa depositi e prestiti per le popolazioni colpite dal Coronavirus. Currò: “Buon primo passo”

Attraverso la “Piattaforma Imprese”, CDP prevede di erogare a favore di PMI e Mid-cap fino a 1 miliardo di euro – a tassi calmierati – da veicolare tramite il sistema bancario. Le risorse sono immediatamente disponibili e serviranno a sostenere le esigenze di finanziamento delle imprese nazionali in questa fase congiunturale complessa.

Nell’ottica di fornire un supporto ampio, CDP ha inoltre approvato una misura volta a sostenere gli enti locali nelle aree interessate dall’emergenza. Si tratta del differimento del pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 relative a mutui in essere, con debito residuo totale di circa 7 milioni di euro: queste rate potranno essere corrisposte in un periodo di 10 anni, a partire dal 2021. La misura riguarda 9 enti locali – 8 in Lombardia e 1 in Veneto – con una popolazione complessiva di oltre 50.000 abitanti e consente di liberare immediatamente risorse che potranno essere utilizzate per superare l’attuale fase d’emergenza.

Inoltre, è stata adottata un’iniziativa, d’intesa con le Rappresentanze sindacali aziendali, grazie alla quale le oltre 2000 persone del Gruppo CDP potranno donare volontariamente l’importo equivalente alla retribuzione di un’ora di lavoro. Le donazioni verranno destinate a misure di sostegno per le comunità locali delle aree colpite.