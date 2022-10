Centri estivi, il Comune concede contributi straordinari alle famiglie

L',assegnazione sarà in base all'Isee.

A disposizione quasi 5mila euro

L’Amministrazione comunale al fianco delle famiglie, in particolare con un sostegno verso i minori, in un periodo di difficoltà economica come quello attuale. Si è aperto lunedì, 10 ottobre, l'avviso per l'erogazione di un contributo straordinario destinato ai nuclei familiari che hanno avuto figli frequentanti i centri estivi nell’estate di quest'anno. A disposizione poco meno di 5mila euro (4.966,44 per la precisione), a parziale rimborso della frequenza presso i centri del territorio.

Ecco chi sono i beneficiari e quali requisiti devono avere

Per ogni famiglia che allegherà la corretta documentazione attestante la partecipazione alle attività estive del 2022 e che è in possesso di una certificazione Isee fino a 25mila euro sarà concesso un contributo fino a un massimo di 500 euro. E' necessario avere la residenza anagrafica a Canzo. Il termine per presentare le domande è il 31 ottobre. Si può farlo on line (all'indirizzo rita.spreafico@comune.canzo.co.it) o in forma cartacea consegnando il modulo all'ufficio Servizi sociali. La graduatoria, a seguito della raccolta delle domande, verrà elaborata fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Un segnale di vicinanza in un momento di difficoltà

"Abbiamo mantenuto una soglia Isee abbastanza alta per fare in modo di dare un segno di vicinanza a più famiglie possibili - spiega l’assessore ai Servizi sociali, Giuseppina Corsucci - Come Amministrazione abbiamo cercato di agevolare il più possibile i nostri cittadini in questo periodo di difficoltà". Come già fatto per altro anche in passato.