Il Partito democratico ha arrancato in questa tornata elettorale, in provincia di Como forse più che altrove, ma la bregnanese Chiara Braga è stata rieletta alla Camera dei Deputati per la quarta volta dal 2008. L’umore, però, non è quello che accompagna una vittoria.

Chiara Braga (Pd): "Noi isolati, paghiamo l'aver governato"

E’ contenta della sua rielezione in parlamento?

«Sono stata riconfermata in un contesto difficile, per me è ovviamente una gioia e ne sono molto onorata, ma ho la consapevolezza della sconfitta del Partito democratico di fronte a questi risultati elettorali».

All’interno del partito vi siete confrontati? Cosa non ha funzionato nella campagna elettorale?

«Abbiamo iniziato il percorso di riflessione e presto ci ritroveremo per parlarne, ma nel frattempo ognuno di noi si sta interrogando sui risultati. Il Pd, al netto degli errori che ci sono stati, ha pagato più di altri l’aver governato in anni molto complessi per l’Italia. Inoltre non eravamo all’interno di una coalizione forte e questo non è stato percepito positivamente dall’elettorato».

Stephanie Barone

