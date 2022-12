Ciclopedonale Grandate-Malnate, Orsenigo (PD): "Chiesti a Regione i fondi per i lavori sul tratto di Lurate Caccivio"

"Regione Lombardia rinnovi i suoi sforzi per sostenere la piena realizzazione della ciclopedonale Grandate-Malnate". Questa la richiesta del consigliere regionale originario di Figino Serenza Angelo Orsenigo.

"Nel 2021 il consiglio regionale ha approvato un mio ordine del giorno con cui ha sbloccato i primi 500mila euro per il Comune di Villa Guardia. Ora chiederò che Palazzo Lombardia predisponga anche le risorse necessarie al Comune di Lurate Caccivio per realizzare l’intersezione della ciclopedonale con il torrente Lura. L’operazione comporterà un costo di circa 950 mila euro per l’amministrazione e richiede, tra gli altri interventi, la messa in sicurezza delle sponde del corso d’acqua”.