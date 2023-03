Alzaia del Lambro tra via Leopardi e il ponte della ferrovia. Il Comune ci riprova e presenta nuovamente il progetto della ciclopedonale e dell’area attrezzata per ottenere i finanziamenti messi a disposizione dal Gal.

Ciclopedonale sul Lambro: il Comune di Erba ci riprova e partecipa al bando

Il bando al quale il Comune aveva partecipato mesi fa non era andato a buon fine. "Ora abbiamo deciso di partecipare nuovamente - spiega Paolo Farano, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Erba - Sarebbe bello poter arrivare alla realizzazione del progetto perché fino a oggi questo particolare tratto dell’alzaia non è mai stato sistemato né utilizzato". Se oggi si tratta di un’area abbandonata, l’intenzione dell’Amministrazione è quella di realizzare al più presto una pedonale dedicata al passeggio delle persone e dei cani, con uno spazio attrezzato come area pic nic. Per la realizzazione di una pista ciclo-pedonale e relativa area attrezzata per pic nic lungo l’alzaia del Lambro serviranno circa 225mila euro.

