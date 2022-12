Como: assessore revocato dall'incarico. È Ivan Matteo Lombardi

È notizia di questa mattina, martedì 27 dicembre 2022, la revoca dell'assessore Ivan Matteo Lombardi. Presiedeva le deleghe ad Ambiente, Verde, Parchi e Giardini, Finanziamenti pubblici, comunitari, Sponsorizzazioni.

Così il Comune di Como ha deciso di annunciare il provvedimento preso in prima persona dal sindaco Alessandro Rapinese:

"Questa mattina il Sindaco di Como, al quale competono, per legge, in autonomia, sia le nomine che le revoche degli assessori, ha revocato l’incarico di assessore all’avv. Ivan Matteo Lombardi. Il decreto sindacale di revoca è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Como. Considerati gli improrogabili impegni, la Giunta comunale prosegue il proprio lavoro anche in questi ultimi giorni dell’anno".