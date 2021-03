Fabrizio Turba si dimette da consigliere comunale di Canzo.

Consiglio comunale di Canzo: si dimette Fabrizio Turba

“L’attuale situazione pandemica e le gravi difficoltà economiche e sociali che stiamo vivendo, – è stata la spiegazione di Turba, sottosegretario con delega ai rapporti con il Consiglio regionale – ci impongono il massimo sforzo propositivo e proattivo, assumendo a volte, delle scelte personali non piacevoli”. In un altro importante passaggio dell’intervento, il sottosegretario regionale ha sottolineato che è stato costretto a tale scelta in quanto “credendo fermamente nel valore e nell’importanza del ruolo che ricopro, dopo una lunga e difficile riflessione” la doppia carica, quella di consigliere comunale e quella di sottosegretario regionale, non gli permetteva “più di poter agire al meglio”.

Ecco chi sarà il nuovo consigliere

Turba ha poi voluto ringraziare la Comunità di Canzo e i cittadini per il sostegno di tutti questi anni decidendo per questo di rimanere a disposizione della Comunità. In conclusione, ha fatto un grande in bocca al lupo al neoconsigliere Elisabetta Daledo, convinto che “sarà assolutamente una valida rappresentante del nostro gruppo consigliere”.