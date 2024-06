Consiglio insediato e Giunta decisa, Catelli vicesindaco

Consiglio comunale insediato e Giunta decisa: Christian Catelli è il nuovo vicesindaco.

Primo Consiglio comunale a Lurate Caccivio

Ieri sera, martedì 18 giugno, nello Spazio Volta 3 a Lurate Caccivio, si è insediato il Consiglio comunale guidato dal neoeletto sindaco Serena Arrighi. Di fronte a un numeroso pubblico sono state lette le linee programmatiche e il primo cittadino ha giurato ufficialmente. Poi, il discorso di insediamento, che non ha non risparmiato qualche stoccata nei confronti di chi siede sui banchi dell'opposizione. “Sarò il sindaco di tutti ma penso sia giusto provare a essere il sindaco di chi ha più bisogno - ha esordito - Di chi non si è mai sentito ascoltato, anche di coloro che la pensano diversamente o di coloro che non hanno la forza di presentare la propria istanza alla parte politica".

Scelta la Giunta comunale

Durante il Consiglio comunale è stata anche comunicata la composizione della Giunta e le deleghe dei consiglieri comunali. Christian Catelli è il vicesindaco con delega all'Urbanistica e al Bilancio; Giuseppe Riniti assessore con delega alla Manutenzione patrimonio e Lavori pubblici; Elena Canil assessore con delega all'Istruzione e alla Cultura; Sabrina Antonelli assessore con delega ai Servizi Sociali.

Le deleghe dei consiglieri di maggioranza

Il sindaco ha poi conferito le deleghe hai consiglieri di maggioranza: Antonella Cagliani deleghe a Sport, Politiche giovanili e Associazioni; Raffaele Buzzi deleghe ad Ambiente, Commercio e Attività produttive; Angelo Rizzo delega alla Partecipazione; Assunta Anna Pontillo deleghe a Politiche familiari e Anziani. Il capogruppo della maggioranza è Angelo Rizzo, della minoranza di "Vivere Lurate Caccivio", Isabella Dominioni e di "Fratelli Centrodestra", Rocco Palamara.