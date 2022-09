Continua il tour del Ministro allo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti che negli scorsi giorni aveva fatto visita alle aziende e alle realtà del Lago di Como e ieri, mercoledì 21 settembre, nell'erbese e nel triangolo lariano. Oggi il tour è proseguito sul territorio canturino.

Continua il tour di Giorgetti tra le eccellenze comasche: oggi nel canturino

Non si ferma il tour del Ministro Giorgetti che oggi, accompagnato dal presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi, dal sottosegretario regionale Fabrizio Turba e dal sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni, dal sindaco di Cantù Alice Galbiati e da alcuni membri della Giunta comunale, ha fatto visita prima alla Tabu, azienda leader nella tintoria del legno e poi ha pranzato insieme ad alcuni imprenditori del territorio. In seguito ha varcato le porte della Sio S.p.A., azienda di servizi tecnologici, per poi proseguire nel pomeriggio spostandosi a Cermenate, alla Casa Vinicola Natale Verga, e a Mariano Comense visitando la Bassi e Bellotti, azienda di marmi.

Gli incontri serali

Alle 18.30 il Ministro Giorgetti incontrerà gli amministratori, gli imprenditori e gli stakeholder del territorio a Lariofiere per un confronto e successivamente affronterà una cena con gli autotrasportatori.

Le foto del tour di Giorgetti