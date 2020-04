Coronavirus e ospedale Fatebenefratelli: la replica di Orsenigo

Coronavirus ed emergenza all’ospedale di Erba: continua la diatriba.

Ieri l’intervento del presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi . Oggi la risposta del: “Regione Lombardia smentisce l’Ospedale Fatebenefratelli? Evidentemente se il direttore generale del Lombardo-Veneto Nicola Spada per avere l’attenzione di Regione ha dovuto denunciare a mezzo stampa l’emergenza di approvvigionamento di dispositivi di protezione e medicinali, qualcosa che non funziona nel sistema sanitario lombardo c’è. Specialmente considerando che negli scorsi giorni è successa una cosa molto simile all’ospedale Valduce”, dice Angelo Orsenigo, consigliere regionale lombardo. “Regione Lombardia ha ridotto i presidi di territorio e vanta un’integrazione tra pubblico e privato che in concreto però si traduce in queste problematiche. Non è polemica politica, ma evidenza. E’ ora di lavorare seriamente e di fare progettazione per tutelare le fasce più deboli e in difficoltà”, conclude Orsenigo.