é notizia degli ultimi giorni la creazione di un Tavolo famiglie/studenti contro il bullismo all'interno delle scuole italiane. L'obiettivo del nuovo strumento voluto dal Ministro Giuseppe Valditara p quello del ripristino della cultura del rispetto nelle classi e la lotta al bullismo.

Creazione tavolo famiglie/studenti contro il bullismo, Lega Giovani: "Fondamentale per prevenire i casi"

Un provvedimento molto apprezzato dalla Lega Giovani comasca che tramite i suoi maggiori esponenti ha voluto commentare così l'istituzione del tavolo:

"Il bullismo è una piaga sociale ancora troppo presente nelle scuole - afferma il coordinatore della Lega Giovani della Provincia di Como Matteo Mauri. - per questo ci sentiamo in dovere di ringraziare il Ministro Valditara che ha permesso la creazione del Tavolo Famiglie/studenti contro questo fenomeno complicato."

"Avere un luogo istituzionale in cui studenti e famiglie si confrontano su quanto accade all’interno delle scuole - spiega il coordinatore leghista delle scuole Riccardo Tonon - è fondamentale per prevenire i casi di bullismo, aumentando la percezione di sicurezza e di "ambiente famigliare" della scuola e contemporaneamente permettere alle famiglie di avere una maggiore consapevolezza di ciò che realmente accade durante l'orario scolastico."

E poi aggiungono:

"Ringraziamo per questo il Ministro e - continuano i giovani Leghisti - ci sentiamo altrettanto in dovere di segnalare e condannare, con preoccupazione, il crescente clima di odio che si sta addensando intorno ad alcuni Ministri di questo governo, che arriva addirittura ad esprimersi con minacce di morte da parte di collettivi studenteschi di estrema sinistra al Vicepremier Matteo Salvini ed al Ministro Valditara. La loro colpa? Voler scardinare quel sistema scolastico fondato sulla cultura dell’omologazione, introducendo un po' di merito e di libertà d'espressione all'interno delle scuole e delle università, occupate culturalmente ed ultimamente anche fisicamente dalla sinistra. Una sinistra che, ahinoi, pensa di poter perennemente indossare la maschera dell'antifascismo per catturare la simpatia di qualche giovane affascinato da un'ideologia che approfitta anacronisticamente di un ideale di libertà, ma che non fa altro che spingere i giovani a mancare di rispetto alle istituzioni e, purtroppo altrettanto spesso, spingerli a comportamenti ribelli ai danni della società e di beni pubblici che meritano invece di essere tutelati".