A pochissimi giorni dall’avvio del dl liquidità in Lombardia è già stato superato il mezzo miliardo di euro di erogazione di prestiti.

Nello specifico si tratta, secondo i dati aggiornati al 24 di aprile, di 2.948 operazioni, per un totale di 586.909.909 euro finanziati, con un erogazione media per operazione di 2.067.990 euro.

Currò (M5S): “In Lombardia più di mezzo milioni di prestiti grazie al dl liquidità”

“Numeri importanti, – ha commentato l’Onorevole Giovanni Currò – che dimostrano come il sistema ideato dal Governo stia supportando l’economia del nostro paese, messa profondamente in crisi da questa emergenza sanitaria ed economica. Solo nei territori di Como, Lecco e Sondrio sono stati erogati quasi 50 milioni di euro, di prestiti garantiti dallo stato dall’80% in su”.

Nello specifico: per la provincia di Como sono stati erogati 27.395.500 euro; per Lecco 18.610.000 euro; e per la provincia di Sondrio 4.123.641 euro. E’ inoltre possibile accedere a tutti i numeri della misura di sostegno alle imprese direttamente sul sito del Fondo di Garanzia.