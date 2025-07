Davide Ripamonti siederà in Consiglio al posto di Alberta Chiesa

Cambio della guardia

Dal prossimo Consiglio comunale l'ingegnere 54enne sarà il nuovo consigliere del Pd.

Non è iscritto al partito ed entrerà come indipendente

Un'uscita già programmata per dar modo ad altri di fare esperienza

E' Davide Ripamonti, ingegnere civile di 54 anni, il nuovo consigliere comunale che prenderà il posto di Alberta Chiesa, dimissionaria dallo scorso 11 luglio in Consiglio comunale a Erba. Un'uscita, quella di quest'ultima, programmata fin dall'inizio della legislatura per dare modo ad altri di vivere l'esperienza amministrativa. Dopo Alberto Ciceri che meno di un anno fa aveva preso il posto di Giorgio Berna, ora farà parte del gruppo di opposizione Ripamonti che, nonostante sia nella lista del Partito democratico, non è iscritto al partito ed entrerà come indipendente.

"Un'opportunità: spero di portare suggerimenti e aiuto"

Parole di ringraziamento arrivano dallo stesso Davide Ripamonti:

"Ringrazio il circolo erbese del Pd per l'opportunità e la professoressa Chiesa a cui riconosco la serietà in quanto fatto fino a ora. Per me è davvero una grande opportunità: entro come indipendente, con la speranza di poter portare suggerimenti e aiuto dal punto di vista amministrativo e gestionale".

"Gruppo qualificato per il bene della città"

Soddisfazione per questo nuovo ingresso in Consiglio comunale è espressa da Camillo Lonardi, segretario cittadino del Partito democratico:

"Sostituire Alberta Chiesa non è stato semplice, per l'esperienza e per il ruolo avuto per la città, soprattutto dal punto di vista culturale. La squadra aveva già avuto un primo rinnovamento con l'ingresso di Ciceri (che ora diventerà il capogruppo, ndr), per la sua esperienza dal punto di vista tecnico e amministrativo. Ora con Ripamonti, in un periodo in cui per la città si sta affrontando la questione urbanistica, possiamo dire di avere un gruppo qualificato. Il fatto che sia un indipendente, seppur vicino a noi, è un segnale chiaro: aprire il più possibile a persone che vogliono avvicinarsi alla politica e che abbiano voglia di rinnovare".

Partirà il progetto "Il consigliere risponde"

Uno dei primi progetti che partiranno con i due consiglieri del Pd sarà "Il consigliere risponde": si tratta di raccogliere proposte e segnalazioni - ma anche critiche - e farsi portavoce di queste in Consiglio comunale; oltre all'informare costantemente i cittadini. Ciceri e Ripamonti - supportati dall'intero direttivo del Partito democratico - utilizzeranno la cartellonistica per la città, un sito ad hoc e un canale diretto con un numero whatsapp dedicato. Oltre alla mail: "Vogliamo migliorare anche dal punto di vista della comunicazione".