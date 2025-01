Dimissioni di massa: il Comune rischia il commissariamento

La motivazione? Decisioni unilaterali e mancata comunicazione da parte del primo cittadino

Un gesto di coerenza e responsabilità

Hanno rassegnato ieri, martedì 7 gennaio, le dimissioni ben quattro consiglieri comunali di maggioranza ad Asso: Mirko Donadini Pina, Filippo Nava, Antonella Mazza e Francesco Caldera. Se a questi si va ad aggiungere Sonia Castelnuovo che si era allineata già da tempo con l'opposizione, è bene evidente che il gruppo del sindaco Tiziano Aceti è a rischio.

"Le nostre dimissioni rappresentano un gesto di coerenza e responsabilità, sia nei confronti di noi stessi sia verso la comunità che abbiamo sempre cercato di servire con dedizione", hanno dichiarato.

Potrebbero entrare in Consiglio comunale i consiglieri non eletti

Ora l'equilibrio già precario della maggioranza dipenderà dall'ingresso o meno in Consiglio dei consiglieri non eletti. Non facile sarà il futuro dell'Amministrazione assese: il sindaco, infatti, è riuscito a superare due mozioni di sfiducia e a breve si deciderà il destino del Comune che vede sempre più vicino il rischio di commissariamento.

Minato il rapporto professionale e fiduciario