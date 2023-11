Dopo il brillante arresto di due spacciatori, Zoffili: "Erba più sicura grazie alla Polizia di Stato"

Droga, in manette due clandestini in piazza Padania

Ottimo lavoro delle Forze dell'ordine

"La stazione di Erba è sempre più sicura, grazie all'entrata in funzione del presidio di Polizia locale, alle telecamere di videosorveglianza e all'ottimo lavoro delle Forze dell'ordine. Ringrazio il collega Sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni e per suo tramite il Questore di Como dottor Leonardo Biagioli e gli agenti della Squadra mobile della Polizia di Stato per il brillante arresto avvenuto in questi giorni di due spacciatori marocchini con precedenti nell’area della stazione di piazza Padania - spiega il deputato erbese Eugenio Zoffili (Lega) - Gli stranieri, entrambi clandestini, erano in possesso di una considerevole quantità di sostanze stupefacenti. La presenza costante di uomini e donne di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia locale oltre all’attività di monitoraggio dei Carabinieri in congedo della sezione erbese dell’Anc nei punti sensibili della nostra città è indispensabile per garantire la sicurezza dei cittadini".

Colonnine Sos in stazione e al parco

A breve saranno attivate, presso la stazione cittadina e al parco Majnoni, due colonnine Sos collegate al numero unico di emergenza 112: "Un ulteriore segnale di attenzione da parte della Giunta del sindaco Mauro Caprani che sta mettendo in campo tutte le risorse disponibili per contrastare qualsiasi forma di criminalità e delinquenza", chiude Zoffili.