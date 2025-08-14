Politica

Dopo le dimissioni dell'assessore, il sindaco nomina Ennio Dalla Francesca

Il sindaco Mauri ha ringraziato Pirovano per l’impegno e il lavoro svolto nel corso del mandato

Dopo le dimissioni dell'assessore, il sindaco nomina Ennio Dalla Francesca
Lambrugo
Pubblicato:

Al nuovo membro le deleghe a Istruzione e Cultura, Sport e Tempo Libero, Rapporti con le Associazioni, Ambiente ed Ecologia

Cambio della guardia

L’Amministrazione comunale di Lambrugo ha reso noto il nome del nuovo assessore. Lo scorso 1° agosto Barbara Pirovano aveva rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico. A queste, il sindaco Flavio Mauri ha provveduto nominare il nuovo assessore. E' Ennio Dalla Francesca a prendere le deleghe a Istruzione e Cultura, Sport e Tempo Libero, Rapporti con le Associazioni, Ambiente ed Ecologia.

Una persona che era già stato impegnato nella vita pubblica lambrughese

Il nuovo assessore, già consigliere comunale e impegnato da anni nella vita pubblica di Lambrugo, ha assunto ufficialmente la carica da ieri, mercoledì 13 agosto.
La Giunta comunale conferma così il proprio impegno a proseguire con determinazione il lavoro avviato, nel segno della continuità e del servizio alla cittadinanza.

"Saprà affrontare con competenza le sfide future"

Ecco le parole di Mauri per il nuovo assessore:

"Desidero augurare buon lavoro a Dalla Francesca, certo che saprà affrontare con competenza e senso di responsabilità le sfide che attendono il nostro Comune. Colgo inoltre l'occasione per rinnovare il mio ringraziamento all’assessore uscente Pirovano per il contributo fornito in questi anni di amministrazione".

Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale Iscrizione nr.5/2021 del 15/06/2021 presso il Tribunale di Como
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primacomo.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151