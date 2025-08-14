Dopo le dimissioni dell'assessore, il sindaco nomina Ennio Dalla Francesca

Politica

Il sindaco Mauri ha ringraziato Pirovano per l’impegno e il lavoro svolto nel corso del mandato

Al nuovo membro le deleghe a Istruzione e Cultura, Sport e Tempo Libero, Rapporti con le Associazioni, Ambiente ed Ecologia

Cambio della guardia

L’Amministrazione comunale di Lambrugo ha reso noto il nome del nuovo assessore. Lo scorso 1° agosto Barbara Pirovano aveva rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico. A queste, il sindaco Flavio Mauri ha provveduto nominare il nuovo assessore. E' Ennio Dalla Francesca a prendere le deleghe a Istruzione e Cultura, Sport e Tempo Libero, Rapporti con le Associazioni, Ambiente ed Ecologia.

Una persona che era già stato impegnato nella vita pubblica lambrughese

Il nuovo assessore, già consigliere comunale e impegnato da anni nella vita pubblica di Lambrugo, ha assunto ufficialmente la carica da ieri, mercoledì 13 agosto.

La Giunta comunale conferma così il proprio impegno a proseguire con determinazione il lavoro avviato, nel segno della continuità e del servizio alla cittadinanza.

"Saprà affrontare con competenza le sfide future"

Ecco le parole di Mauri per il nuovo assessore: