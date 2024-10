E’ Minoretti il nuovo volto della Lega Giovani dell’area canturina

Matteo Minoretti è il coordinatore della Lega Giovani della zona di Cantù: figinese, già Consigliere Comunale, laureato in lingue e da sempre attivo nel campo sociale.

Minoretti come nuovo volto

Si legge così: "Abbiamo scelto un ragazzo conosciuto che seppur giovane (classe 1995) non è di certo alle prime armi, proprio per questo sono sicuro che sarà in grado di creare un gruppo ancora più forte e di portare avanti delle politiche giovanili importanti su tutta l’area del canturino - afferma il Coordinatore Provinciale della Lega Giovani Matteo Mauri - Ringrazio Giacomo Porta, coordinatore uscente, per il lavoro svolto in questi anni, certo che continuerà in qualità di Consigliere Comunale, a portare avanti gli interessi dei giovani all’interno del Comune”.

Le parole del neoeletto

"Sono grato al Coordinatore Provinciale per la nomina. Da oggi cercherò di lavorare per portare avanti le nostre battaglie - afferma il neo Coordinatore Minoretti - a sostegno della nostra gente e dei nostri territori, lavorando anche insieme alle altre circoscrizioni della Provincia. Cercheremo di avvicinare quanti più giovani possibili al mondo della politica, dato che credo fermamente che il cambiamento per il futuro parta da noi giovani. Tanti sono gli argomenti sentiti in questo territorio, dalla movida al tema moschea passando dalle eccellenze locali (come sport e lavori artigianali); li affronteremo e costruiremo delle proposte pragmatiche da portare avanti all’interno delle istituzioni”.