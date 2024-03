E' ufficiale, alle elezioni scende in campo Fabiano Rosa

L'ex dipendente comunale ha sciolto la riserva e avrà una sua lista.

E' stato il promotore del progetto sul mais rostrato antico

Le Amministrative si avvicinano e gli alseriesi sono chiamati al voto. Secondo le ultime indiscrezioni, la corsa al ruolo di sindaco sarà a tre: con buona probabilità, il sindaco uscente Stefano Colzani si ricandiderà, anche se al momento preferisce non sciogliere la riserva. Insieme a lui, il rivale di sempre, Alessio Pinato, capogruppo de L'Ago di Alserio. Spunta però a sorpresa anche il nome di Fabiano Rosa, ex dipendente comunale, ora responsabile dei Beni culturali della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Braidense, nonché promotore del progetto di riscoperta del mais rostrato antico di Alserio che sta avendo molto successo.

Ha dato la sua disponibilità dopo che molti chiedevano una sua partecipazione

"Molti alseriesi mi hanno chiesto di pensare fortemente a un mio impegno per il territorio, visto il grande successo del progetto del mais e il mio amore per Alserio – spiega Fabiano Rosa – Dopo averci ragionato, ho deciso di dare la mia disponibilità. Lo faccio per Alserio: è un luogo a cui tengo e a cui sono affezionato, è un paese di cui mi sono innamorato".

Una compagine preparata con persone valide

"Ho trovato nella mia squadra un gruppo di persone valide, preparate e decise a dare fiducia al mio progetto politico, anche in conseguenza del fatto che nel tempo ho instaurato rapporti di reciproco scambio. Alserio necessita urgentemente di un cambio radicale di rotta, le attuali “politiche” non hanno alcuna credibilità e il paese è in coma - ha commentato il candidato - Abbiamo già un programma reale, fattibile e concreto, anche sulla base dell’attuale situazione gestionale-finanziaria lasciata. Sono deciso, seriamente motivato e pronto a lavorare per il bene della collettività".