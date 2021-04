E’ nata la Consulta giovani a Canzo. Per la prima volta in paese ci sarà un organo consultivo che potrà portare all’attenzione dell’Amministrazione comunale proposte mirate per favorire l’aggregazione e la socialità tra i ragazzi.

Ecco la Consulta giovani a Canzo: così si cerca di coinvolgere i ragazzi

In un anno difficile a livello di incontri e organizzazione, la prima «mossa» è stata la diffusione di un questionario indirizzato a tutti i giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni. Che sono circa mille. Un modo per sondare il terreno e comprendere, risposte alla mano, i punti di forza e di criticità dell’offerta pubblica. La Consulta, presieduta da Cinzia Stabile, è composta da tre rappresentanti per la maggioranza e due per la minoranza. Oltre al consigliere delegato alle Politiche giovanili, Sergio Bardella, e all’assessore alle Associazioni, Laura Ferrari.

(Foto: Pixabay)

